مدير الصندوق السيادي: نستهدف إنشاء منطقة كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر

شاركت الدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي عُقدت في إطار أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني، بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

إنشاء منطقة كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر

وخلال ورشة العمل، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يلعب دورين، الأول هو دور المستثمر والمطور، والثاني هو دور الشريك في التطوير والمحفز لتحقيق رؤيتنا الوطنية، وهذه الأدوار تتجسد في عضويتنا بالمجلس الوطني للهيدروجين، بالتعاون مع شركائنا من وزارة البترول، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف: نهدف لإنشاء منطقة كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية، مضيفا أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاح كبير في هذا المجال، منها موارد متجددة وفيرة، أراضٍ واسعة، تكلفة تشغيلية تنافسية، بالإضافة إلى فهم عالمي مشترك حول مستقبل الطاقة الخضراء.

تعاون شامل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ورشة العمل اليوم هي إنجاز رئيسي تحت مظلة التعاون الشامل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتتناول مجال استراتيجي متماشٍ تمامًا مع أولوياتنا الوطنية للنهوض بالهيدروجين الأخضر المنخفض ومشتقاته في مصر، سواء في قطاع التصنيع المحلي لخفض الانبعاثات أو للترويج لمصر كمركز تصدير للهيدروجين الأخضر إلى المنطقة.