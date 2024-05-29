أسامة قابيل: لا تشيل هم بكرة.. كل اللي عليك السعي والعمل

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحياة كلها تتلخص في ثلاثة أيام، يوم فات ويوم نعيشه، ويوم آت، لافتا إلى أن الأيام الفائتة لا يجب ألا نفكر فيها وعلينا أخذ العظة والعبرة منها تزيد يقيني في الله؛ لكي نفكر كيف نعيش اليوم ويكون عندنا تفكير لبكرة، وهو ما يتفق مع قول الله سبحانه وتعالى: «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب».

وأضاف «قابيل»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الناس اللى بتخاف من بكرة، دائما يفكر في هم الرزق وهم الشغل ومستقبل الأولاد وهم تحقيق الأهداف والأحلام، ربنا قال بيطمن قلوبنا ويحذرنا من الانشغال بالغد فى كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)».

وتابع العالم الأزهري: «ربنا لم يطلب منك عبادة الغد لكيلا تطلب منهم رزق الغد، لا تشيل هم بكرة كل اللي عليك السعي والعمل بخطط لتحقق إنجازات على مدى قصير ومدى طويل، بالضبط كده مثل صاحب المصنع عنده خطة لكل يناقشها مع العمال، هنعمل إيه النهارده السعى، علشان نوصل لكذا بكرة، المستقبل نعتمد فيه على توفيق الله سبحانه وتعالى».