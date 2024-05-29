خالد الجندي: تفسير القرآن الكريم اجتهاد دون نتيجة نهائية

أجاب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على سؤال فتاة حول: «البعض يلوم على الإسلام في أنه يحرم عبادة الأصنام، ويقوم المسلمون بتقبيل الحجر الأسود في الكعبة؟».

وأضاف «الجندي»، خلال حوراه في حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ ما يفعله المسلم فيه امتثال لأوامر الله وما يفعلونه هذا ما زينته لهم شياطين، لافتًا إلى أنَّ المسلم لا يعرف مصدراً نأخذ منه الأوامر إلا الله ورسوله، لأن الرسول أخذ من الله.

وأوضح أنَّ تفسير القرآن الكريم يجب أن يكون فيه امتثال لله عز وجل، موضحًا: «مقدرش أقول إن المعنى ده هو مراد الله حقيقة، وأي مفسر لأى آية من القرآن دائما بيقول، الله أعلم، التفسير بيبقى اجتهاد دون الوصول إلى النتيجة النهائية».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «كل مفسر يفسر القرآن بما تراءى له، وبيبقى مجرد خواطر زي خواطر الشيخ الشعراوي.. لا أحد يعلم المراد الحقيقي في تفسير القرآن إلا الله سبحانه وتعالى».