عضو «الصحفيين»: انضمام عمرو حلمي وجمال شيحة للعيادات الخارجية مرة شهريا

أعلن محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، انضمام عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجمال شيحة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، ورئيس مستشفى الكبد المصري، للعيادات الخارجية بالنقابة مرة شهريا.

الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين

قال محمد الجارحي، إن البداية سنكون مع دكتور عمرو حلمي، يوم الاثنين المقبل 3 يونيو، على أن يجري إعلان كل التفاصيل مسبقا، وسيشارك الدكتور عمرو حلمي، في العيادة الخارجية التي تقوم بها النقابة كل أسبوع، وسيتواجد في النقابة مرة واحدة في الشهر، يتم الإعلان عنها مسبقا.

وأضاف رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في نقابة الصحفيين، أن الكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة.

اليوم التضامني

جاء ذلك على هامش اليوم التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الذكرى 76 لنكبة فلسطين، ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.

وبدأ اليوم، بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة، لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع، بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.