«شيحة»: امتداد بروتوكول تعاون النقابة المصرية للصحفيين الفلسطينيين.. وتقديم الخدمات بالمجان

أعلن جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مستشفى الكبد المصري، امتداد بروتوكول التعاون الذي وقعه منذ قليل، مع نقابة الصحفيين المصريين، إلى نظيرتها إلى الفلسطينية، والتكفل بتقديم كل الخدمات التي تقدمها المستشفى بالمجان للصحفيين بالمجان.

نقابة الصحفيين

أضاف «شيحة»، يشرفنا أن نقدم للصحفيين هذه الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الصحفيين الفلسطينيين، ونحن نعتبر هذا التعاون مع نقابة الصحفيين، جزء من دورنا الوطني.

76 عاما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية، التي تأتي تحت عنوان «76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال»، بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.

ويشارك في الجلسة النقاشية الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والكاتب الصحفي مدحت الزاهد، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر.