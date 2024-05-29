عبد الله الرويشد يتعاون مع المايسترو جورج قلته في أغنية «تنساني»

انتهى الفنان الكويتي عبد الله الرويشد من تسجيل أحدث أعماله الغنائية «تنساني»، والتي يتعاون خلالها مع المايسترو والموزع الموسيقي جورج قلته.

وتعيد الأغنية لم شمل الرويشد وقلته بعد النجاح الجماهيري الذي لاقاه تعاونهما سويا في أغنيات «سولف علي» و«شيء غريب»، وتولى خلالهما جورج قلته أيضا مهمة التوزيع الموسيقي.

صُناع أغنية «تنساني»

أغنية «تنساني» يتغنى خلالها عبد الرويشد بكلمات الشاعرة فتحية عجلان، وألحان خالد الشيخ، وتوزيع جورج قلته، ومن المقرر أن تظهر للنور قريبا بشكل فيديو كليب.

ويعيش جورج قلته حاليا حالة انتعاشة فنية في الأعمال الموسيقية كموزع ومنفذ موسيقي، التي يتعاون خلالها مع عدد من نجوم العالم العربي، من بينهم أصالة ومحمد عبده، وتظهر للنور خلال موسم الصيف.

جائزة أفضل موسيقى تصويرية

آخر أعمال جورج قلته الموسيقية كانت من خلال الفيلم السعودي «أنا الاتحاد»، والذي ترشح به لجائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان أفلام السعودية.

والفيلم يعد أول توثيق سينمائي روائي يحكي عن رحلة نادي الاتحاد الرياضي السعودي، من تأليف عبد الإله محمد النجيمي، وإخراج حمزة طرزان.

وجورج قلته مايسترو ومؤلف موسيقي وضع حجر أساس أوركسترا سنكوب، التي تمزج بين ألوان أوركسترالية مختلفة بين الكلاسيك والتخت الشرقي والباند الغربي، قاد حفلات موسيقية لعدد من أشهر نجوم العالم العربي من بينهم راغب علامة وكارول سماحة وفايا يونان وسعاد ماسي.