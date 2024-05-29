ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي في 3 محافظات.. استعلم الآن

يترقب أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي في جميع محافظات مصر بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وفترة التصحيح والمراجعة.

ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي

وأعلنت 3 محافظات عن ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي عبر موقعها الرسمي، وفي كشوف داخل المدارس وهي محافظات الشرقية والسويس والجيزة.

ترصد «الوطن»، ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي في 3 محافظات، بعد اعتمادها رسميًا عبر الروابط الخاصة بالنتيجة.

ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي محافظة الشرقية

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية نتيجة الصف الثاني الثانوي من رابط، بعد الانتهاء من الامتحانات والتصحيح حيث بدأت الاثنين 13 مايو 2024، واستمرت لمدة 10 أيام حتى الخميس 23 مايو 2024.

ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي محافظة السويس

ونشرت مديرية التربية والتعليم بالسويس نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي من رابط بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات شملت مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، الأحياء، علم النفس والاجتماع، الكيمياء، الفلسفة والمنطق، الفيزياء، التاريخ، تطبيقات الرياضيات، الجغرافيا، اللغة الأجنبية الأولى، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي محافظة الجيزة

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابط للاطلاع على نتائج الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي، بعد انتهاء آلاف الطلاب من الامتحانات.

ومن المتوقع أن تعلن مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي خلال الأيام المقبلة، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.