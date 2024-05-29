بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، لذلك تسيطر حالة من القلق والتوتر على الطلاب وأولياء الأمور، فالبعض بدأ يبحث عن توزيع الدرجات الخاصة بالمواد الدراسة استعدادا للامتحانات، ومن بينها مادة التفاضل والتكامل التي تُعد من المواد التي تحتاج لبذل جهود كبيرة من الطلاب، نظرا لكثرة قوانيها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير توزيع منهج التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي 2024.

توزيع منهج التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي 2024

كشف رجب عبدالرحيم، معلم مادة الرياضيات، لـ«الوطن»، توزيع منهج التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي 2024، موضحا أن عدد الأسئلة بامتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 20 سؤالا، من بينها سؤالان مقاليان مخصص لهما 4 درجات، و18 سؤالا موضوعيا، مخصص لها 26 درجة.

قوانين التفاضل والتكامل

وبجانب ذلك، قدم «عبدالرحيم» مجموعة من القوانين الخاصة بمادة التفاضل والتكامل التي يمكن للطلاب من خلالها اختبار مهاراتهم في المادة قبل قدوم الامتحانات حتى يتمكنوا من الحصول على الدرجة النهائية في المادة، والتي جاءت كالتالي: