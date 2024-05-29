جمال عبد الجواد: أمريكا لم تعد القوى المهيمنة على النظام الدولي

قال جمال عبدالجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العالم يمر بمرحلة اضطراب سياسي كبرى، مشيرًا إلى أن الكثير من المسلمات الدولية أصبحت غير موجودة أو مُعرضة للتهديد مثل قضية حرية الملاحة في البحار، حيث نشهد الآن تعريض الملاحة الدولية للخطر، ولا يستطيع أحد أن يغير هذا الأمر، وهذا تغير كبير للغاية.

إيران لديها برنامج سياسي خاص وتنفذه بأدوات غير تقليدية

ولفت «عبد الجواد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، والمُذاع على شاشة «ten»، مساء الأربعاء، إلى أن إيران لديها برنامج سياسي خاص، وتنفذه بأدوات غير تقليدية مثل تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، والأذرع العسكرية في لبنان والعراق واليمن، وقادرة على تحمل جميع الضغوط الأمريكية ولا تتوقف، والاستمرار في تطوير البرنامج النووي، وأصبحت قريبة جدًا من تخصيبب اليورانيوم اللازم لتصنيع القنبلة النووية.

أحداث غزة هي الأطول على الإطلاق في الصراع العربي الإسرائيلي

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تعد القوى المهيمنة على النظام الدولي، وغير قادرة على تقديم الخدمات للنظام الدولي مثل ضمان حرية الملاحة الدولية، مضيفًا أن الصراع العسكري في قطاع غزة هو الأطول على الإطلاق في الصراع العربي الإسرائيلي، ومن الواضح أن الصراع ممتد خلال الفترة المقبلة.