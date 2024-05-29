المصيلحي: نسبة هدر كبيرة للخبز بسبب المنظومة القديمة.. استخدام غير أدمي للعيش

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك نسبة هدر كبيرة للخبز بسبب المنظومة القديمة، قائلا: «لما الحاجة تبقى ببلاش، الناس تفكر بمنطق أنا أسيبها ليه.. اللي بيفضل من الأسرة إما بيستخدم كعلف للدواجن والماشية، أو يتم تنشيفه، ويتم بيعه بدلًا للعلف في الأسواق»، موضحًا أن هناك استخدام غير آدمي لرغيف الخبز، هو ما يزيد الاستهلاك.

كفاءة المنظومة الجديدة لرغيف الخبز ستكون جيدة

شدد «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن كفاءة المنظومة الجديدة لرغيف الخبز ستكون جيدة، موضحًا أن الهدر في الخبز، يحتاج للتوعية والمسؤولية المجتمعية، منوهًا بأن الهدف من قرار الحكومة بترشيد الدعم للخبز المدعم، الحفاظ على الدعم المقدم والممنوح للمواطنين.

خطورة الدعم النقدي هو زيادة فرق الأسعار

أشار إلى أن الدعم النقدي يعني دفع مبلغ محدد، وخطورة الدعم النقدي زيادة فرق الأسعار، وهناك دراسة لأن يكون قيم الدعم، به مؤشر يأخذ في الاعتبار التضخم، وأي تغيير في الأسعار، منوهًا بأن الهدف من التحول للدعم النقدي المشروط، توجيهه بشكل أكبر إلى مستحقيه.