«مهنيين مستقبل وطن» تجتمع مع أمناء المحافظات لمناقشة خطة عملهم المستقبلية

عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمود سعد، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

مهنيين مستقبل وطن

جاء ذلك بحضور، النائب عبد الله مبروك، الأمين المساعد لأمانة المهنيين المركزية، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء أمانات المهنيين على مستوى المحافظات.

واستعرض الاجتماع، الهيكل التنظيمي لأمانة المهنيين المركزية، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة مقترحات ومبادرات للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، بالإضافة إلى مناقشة الخطة المستقبلية.

أكد النائب الدكتور محمود سعد، أمين المهنيين المركزي، ضرورة التفاعل مع مطالب واحتياجات المواطنين على مستوى المحافظة وأهمية التواصل مع المواطنين بشكل مباشر، وكذلك ضرورة التواصل مع كافة المؤسسات والنقابات المهنية.

حزب مستقبل وطن

وجه النائب عبد الله مبروك، الأمين المساعد لأمانة المهنيين المركزية، الشكر لأمناء المهنيين بالمحافظات، وهيئة مكتب المهنيين المركزية، لجهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال انتخابات الرئاسة، مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وعلى هامش الاجتماع التنظيمى، أهدت أمانة المهنيين بمحافظة الأقصر، درع الأمانة، للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، ودرعا للنائب الدكتور محمود سعد، نظرا لدورهم وجهودهم المشرف والبارز داخل كيان حزب مستقبل وطن.