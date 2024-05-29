رئيس «دفاع النواب»: سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة وتنمية كبيرة

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك جهودا مصرية بُذلت في سيناء منذ عام 2013 ولمدة 10 سنوات.

الدولة حريصة على تنمية سيناء وتعميرها بالسكان

وأضاف «العوضي»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة، والدولة حريصة على تنميتها وتعميرها بالسكان».

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بـ«النواب»: «حتى 2030 سيكون في سيناء أكثر من 7 ملايين مواطن مصري على تراب هذا الوطن، ولم يكونوا في معزل مثل الإهمال الذي حدث خلال السنوات الماضية».

لا فرق الآن بين سيناء ومحافظات بحري والصعيد

وأشار إلى أنه لا فرق الآن بين سيناء ومحافظات بحري والصعيد بسبب التنمية التي حرصت الدولة على تنفيذها على أرض الفيروز.