أزمة صحية مفاجئة للراقصة الاستعراضية صوفينار.. ما القصة؟

أعلنت الراقصة الاستعراضية صافينار عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة دون الكشف عن تفاصيلها.

ونشرت صافينار صوره لها من داخل المستشفى، وهي تتلقى محاليل طبية ولم تعلن حتى الآن عن أزمتها الصحية المفاجئة.

معلومات عن صافينار

ولدت صافينار في 20 ديسمبر 1983، وكانت تعمل في بدايتها راقصة بالية، ثم اتجهت بعد ذلك إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، إلى أن حازت على شهرة عالمية بعد ظهورها في فيلم «القشاش»، عام 2013، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج إسماعيل فاروق.