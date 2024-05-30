الرئيس الصيني: نتعاون مع العرب لبناء 10 مختبرات في الصحة والذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، التوقيع مع جميع الدول العربية وثائق تعاون بشأن مبادرة «الحزام والطريق» وإحراز تقدم كبير في مجال البحث والتطوير التكنولوجي، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وشدد الرئيس الصيني، على أنه سيتم التعاون سنتعاون مع الجانب العربي لبناء 10 مختبرات في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والزراعة الحديثة ومعلومات الفضاء.