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الرئيس الصيني: نتعاون مع العرب لبناء 10 مختبرات في الصحة والذكاء الاصطناعي

كتب:

عمرو هلال
06:25 ص | الخميس 30 مايو 2024
الرئيس الصيني

الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، التوقيع مع جميع الدول العربية وثائق تعاون بشأن مبادرة «الحزام والطريق» وإحراز تقدم كبير في مجال البحث والتطوير التكنولوجي، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وشدد الرئيس الصيني، على أنه سيتم التعاون سنتعاون مع الجانب العربي لبناء 10 مختبرات في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والزراعة الحديثة ومعلومات الفضاء.

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بقلم عمرو هلال