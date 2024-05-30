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بعد إجازة أسبوع.. أسامة كمال يعود لتقديم «مساء dmc» السبت المقبل

كتب:

عمرو هلال
07:45 ص | الخميس 30 مايو 2024
الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

أعلن الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «مساء dmc»، عن عودته لتقديم البرنامج اعتبارا من السبت المقبل بعد رحلة عمل قصيرة.

وكتب أسامة كمال، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، :«سعيد بعودتي لجمهور «مساء dmc» اعتبارا من السبت المقبل إن شاء الله بعد رحلة عمل قصيرة».

وكان قد أعلن الإعلامي أسامة كمال، مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي في الإمارات العربية المتحدة، خلال يوميّ 28 و29 مايو الجاري، ولذلك اعتذر عن عدم الظهور في برنامجه مساء dmc أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين، ويعود للظهور، يوم السبت المقبل لاستكمال برنامجه المهتم بتغطية مستجدات الشأن المحلي والدولي.

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