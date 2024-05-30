«الدفاع الروسية» تعلن تدمير 8 صواريخ أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط وتدمير 8 صواريخ أتاكمز الأمريكية و8 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود وبحر آزوف، مبينة في الوقت ذاته تدمير زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.

تضرر عبارتين في مضيق كيرتش

فيما أشارت سلطات القرم الروسية بحسب تليفزيون «روسيا اليوم»، إلى تضرر عبارتين في مضيق كيرتش إثر سقوط شظايا صواريخ جرى اعتراضها دون وقوع إصابات.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الاستقلال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها من أجل الدفاع عن هذه الأقاليم وسط إندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا ودعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا لكي تتوقف عن الحرب وهو ما لم تفعله موسكو حتى الآن.