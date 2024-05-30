«المؤتمر»: البيان المصري الصيني المشترك يعكس التوافق بين البلدين

قال الربان وليد جودة الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إنّ البيان المصري الصيني المشترك الصادر عن القمة المصرية الصينية، بمثابة تأكيد لنجاح القمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

البيان المصري الصيني المشترك يعكس التوافق بين البلدين

وأوضح «جودة» في تصريحات صحفية له، أنّ القمة تأتي في توقيت حاسم، ويعكس البيان المشترك التوافق الكبير بين مصر والصين في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم بشكل كبير في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا أنّ التعاون المصري الصيني يشكل نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث تسعى كل من القاهرة وبكين إلى تحقيق المنافع المشتركة والنمو المتبادل.

تعزيز التعاون في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل القيادتين لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمار والتجارة، لافتا إلى أنّ عقد قمة عربية صينية في مصر ستكون خطوة محورية لتعزيز التعاون العربي الصيني على المستويات كافة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالرؤية الحكيمة للرئيس السيسي والقيادة الصينية في دفع عجلة التعاون الثنائي والإقليمي، معبرًا عن ثقته بأن الشراكة المصرية الصينية ستظل قوية ومستدامة، مما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.