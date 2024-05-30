برلماني: مشاركة مصر بالمنتدى العربي الصيني تعكس حرصها على دعم الاستقرار الدولي

قال النائب أحمد المصرى، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في المنتدى العربى الصينى، ذات أهمية واضحة، لمناقشة أوجه تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

مصر تلعب دورا كبيرا في نشر السلام بالعالم

أضاف المصرى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية المصرية على القيام بدورها المحورى والإقليمى بالمنطقة والعالم، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور كبير نحو دعم الاستقرار ونشر السلام في العالم، كما أن الرئيس السيسي يتبنى عدد من القضايا الدولية.

مناقشة تطورات الحرب على غزة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مباحثات المنتدى، ستشمل مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب فى غزة، وسبل استعادة الاستقرار فى المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

وتابع النائب أحمد المصرى، أيضا من المقرر أن تتضمن المباحثات مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ضوء توجّه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر.

وتابع بأن العلاقات المصرية الصينية، ليست وليدة اليوم، بل هى علاقات تاريخية حيث تمثل الدولتان محوراً رئيسياً فى العلاقات الدولية، كما أن مصر كانت أولى الدول فى إفريقيا والعالم العربى، التى اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية حينها.

وأشار النائب إلى أن توطيد وتعزيز العلاقات مع تلك الدول يساعد في توسيع الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.