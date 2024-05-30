تحرير 119 محضرًا خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية بمحافظة المنيا، من حملاتها التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، ما أسفر عن تحرير 119 محضراً مخالفاً، منها 106 محاضر لمخابز بلدية.وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، في بيان: إنه جرى تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وحسب بيان المحافظة، أسفرت الحملات عن تحرير 119 محضراً مخالفاً، منها 106 محاضر لمخابز بلدية، وتنوعت المخالفات ما بين «نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات».

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 13 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين «عدم إعلان عن أسعار - سلع مجهولة المصدر».