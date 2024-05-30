«الإحصاء»: إيطاليا الأكثر استقبالا للمهاجرين المصريين في 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم «النشرة السنوية» للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2023.

247 مهاجرا في 2023

وأفادت النشرة من واقع مؤشراتها، بأنّ إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين واكتسبوا صفة المهاجر 247 مهاجرا عام 2023 (34 مهاجرا و213 مهاجرا اكتسبوا صفة المهاجر) مقابل 317 مهاجرا عام 2022 بانخفاض قدره 22.1%، بينما بلغ إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين واكتسبوا صفة المهاجر 247 مهاجرا (218 مهاجرا أصليا بنسبة 88.3%، 29 مرافقا بنسبة 11.7%) عام 2023.

وأشار إلى أنّ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة لـ الهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر بلغ 220 من الذكور بنسبة 89.1%، بينما بلغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 27 من الإناث بنسبة 10.9%.

أوضح الإحصاء أنّ إيطاليا جاءت في المرتبة الأولى من حيث استقبال المهاجرين المصريين، حيث بلغ عدد المهاجرين المصريين بها 83 مهاجرا بنسبة 33.6%، يليها الولايات المتحدة الامريكية بعدد 61 مهاجرا بنسبة 24.7%، ثم كندا بعدد 59 مهاجرا بنسبة 23.9%، وذلك من إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2023، كما بلغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين واكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية (35-40 سنة) 53 مهاجرا بنسبة 21.5%.

130 مهاجرا حصلوا على موافقة بالهجرة

أضاف أنّ الحاصلين على مؤهلات جامعية، جاءوا في المرتبة الأولى من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في سن التعليم (10 سنوات فأكثر) حيث بلغ 130 مهاجرا بنسبة 54.9%.

أشار الى أن عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أخرى بلغ 4418 مصريا عام 2023 مقابل 3498 مصريا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 26.3%.

كما حصل 2921 مصريا على إذن بـ التجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 66% بينما حصل 1497 على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 34%.