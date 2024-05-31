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ملاكي وأجرة وميكروباص.. تفاصيل مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات

كتب:

منة العشماوي
03:53 ص | الجمعة 31 مايو 2024
مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات

مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات

يقدم بنك قناة السويس، ضمن قروض التجزئة، مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات بسعر عائد 3% مقطوع، ومدة سداد تصل إلى 10 سنوات.

تفاصيل مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك قناة السويس على الموقع الرسمي، تبدأ مدة سداد القرض من 7 سنوات إلى 10 سنوات، ويتم سداد الأقساط شهرية متساوية، وعدم خصم عمولة سداد مبكر في حال عدم استحقاق القروض.

ويتيح بنك قناة السويس إصدار بطاقة إلكترونية من البنك للعملاء الحاصلين على القرض.

شروط مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات

- يتم استبدال المركبات القديمة التي مر عليها 20 عامًا أو أكثر.

- الحفاظ على البيئة عن طريق استبدال المركبات المتهالكة بأخرى صديقة للبيئة أي تعمل بالغاز الطبيعي.

- المبادرة تشمل «الملاكي والأجرة والميكروباص».

- يمكن تمويل أكثر من سيارة لنفس الشخص، ونفس البنك في حال كان العميل لديه القدرة على السداد، بحسب الموقع الرسمي لبنك قناة السويس.

- يوجد إمكانية استثناء العملاء أصحاب المركبات الأجرة والميكروباص من إثبات الدخل الشهري.

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بقلم منة العشماوي