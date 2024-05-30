10 مقترحات لهدايا طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بعد النتيجة.. «فرح ابنك»

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات الجمهورية، يبدأ أولياء الأمور في التفكير في الهدية المناسبة التي يمكن تقديمها لأبنائهم حال حصولهم على درجات عالية والتحاقهم بالثانوية العامة.

10 مقترحات لهدايا طلاب الشهادة الإعدادية 2024

وهناك العديد من الأفكار المختلفة والمتنوعة للهدايا التي يُمكن تقديمها لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بعد ظهور النتيجة، وتأتي كالتالي:

1- ذهب

يعتبر الذهب من الهدايا القيمة والمناسبة للفتيات ومن الهدايا المختلفة أيضًا، خاصًة إذا كانت ابنتك من محبي الذهب، لذا يعد من أنسب الهدايا للفتيات.

2- عطر

يعتبر العطر واحد من أبرز وأهم أفكار الهدايا للشباب والبنات وخاصًة إذا كان الطالب من محبي الروائح العطرية، ويحرص على وضعها باستمرار عند الخروج من المنزل.

3- الإكسسوارات

تعد الإكسسورات من الهدايا البسيطة غير المكلفة، لذلك إذا كنت تبحث عن هدية بسيطة فتعد الإكسسوارات من أفضل أفكارالهدايا للبنات، وتستطيع شراء أفضل القطع الفخمة وبأسعار معقولة.

4- بوكية النقود

ويعد بوكية النقود من الهدايا المميزة، إذ إنّها تُعبر عن مدى تمتع صاحبها بالذوق الرفيع، كما أنّه سهل التنفيذ أيضًا، ويمكن صنعه بطريقة سهلة، كالتالي:

الأدوات

- النقود التي تريد وضعها.

- أعواد خشبية.

- ورق تغليف بلاستيك.

- ورد صناعي / شوكولاتة.

- مسدس غراء.

- لاصق دابل فيس.

طريقة العمل

- قم بعمل النقود على شكل وردة / فراشة / قلب ولعمل ذلك يمكنك الاطلاع على طريقة تشكيل النقود في الإنترنت.

- ضع قطعة من لاصق الدابل فيس بجانب كل وردة نقدية ثم قم بلصقها على الأعواد الخشبية.

- واذا كنت ستضيف الورد الصناعي فكن حريصًا على أن يكون كل وردة بها غصن على حدها، وإذا كنت ستضيف الشوكولاتة فلا بد من وضع كل واحدة من الشوكولاتة أعلى العود الخشبي.

- ثم بعد ذلك يتم لصق ورق التغليف البلاستيك وقم بتجميع أغصان الورد والأعواد في المنتصف مع مراعاة إظهار الجزء العلوي منها حتى تكون واضحة وظاهرة في البوكية.

- ثم قم بجمع الأعواد والبلاستيك من الأسفل واربطها بشكل محكم.

5- الملابس

إحضار قطعة من الملابس صيفية أو شتوية سواء كانت بنطالًا، أو فستانًا أو حتى قبعة، أو تيشيرت أو أي خيار من خيارات الملابس المتعددة بما يتناسب مع الذوق العام في الملابس، فهذا كفيل بأن يرسم البسمة على وجههه.

6- الكتب المحفزة

تعتبر الكتب المحفزة من الهدايا المميزة للطلبة التي تهوى القراءة لأنها تساعدهم على التطوير من ذاتهم مثل الكتب التي تدور حول تحقيق الأحلام والأهداف

7- تنظيم حفل مفاجئ

بعد ظهور الشهادة الإعدادية يقوم الأهل والأصدقاء بتزيين المكان بالبالونات والزينة واللمسات الجميلة مع إحضار تورتة التخرج، ووجود طاولة الهدايا التي يأتي بها الحضور معبرين عن حبهم الشديد لهم.

8- بورترية تجميع الصور

يعد بورترية تجميع الصور من الهدايا المناسبة خاصًة إذا كان الطالب يحب التصوير والصور الشخصية، ويتم ذلك بتجميع صور المقربين له في هذا البورترية ويحتفظ به الطالب في منزله أو في غرفته.

9- ساعة

وتعتبر الساعة من الهدايا المناسبة حيث يحتاج الطالب ساعة لتنظيم يومه بعد ذلك في الثانوية العامة لمذاكرة دروسه.

10- مج حراري

يحتاج الطالب إلى شرب العديد من المشروبات الساخنة للتركيز في مذاكرة دروسه، لذا ينصح بشراء «مج حراري»؛ ليحافظ على حرارة المشروبات لفترة طويلة.