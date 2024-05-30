محافظ شمال سيناء: إطلاق الدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء بمحافظات مصر

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

وأكد المحافظ، خلال مؤتمر إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة، أنه تم إطلاق المبادرة في أغسطس 2022 بجميع المحافظات للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت في إطار رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.