توقيع عقود إنشاء أول «مصنع مصري» لتدوير القمامة بتكلفة تناهز نصف مليار جنيه

وقع 4 وزراء، اليوم، على عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدين بشبرامنت في محافظة الجيزة، ضمن مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين (2023/2024 – 2024/2025)، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة.

وتضم قائمة الوزراء الموقعون على العقد كلاً من وزراء الإنتاج الحربي، والبيئة، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

توجيهات رئاسية

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، إن توقيع التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الأمن منها، ووقف التدهور البيئي وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضح أن الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ستنفذ مصنع محلي لتدوير المخلفات البلدية الصلبة، لمعالجة 640 طن يوميًا من المخلفات، لافتًا إلى اختيار الموقع الأنسب للمشروع في منطقة شبرا منت، لتوافر مدافن صحية قريبة من المصنع، لتقليل تكلفة النقل، والتخلص الآمن من المخلفات.

وأشار إلى أن المصنع سيعمل وفق أحدث التكنولوجيات العالمية المعمول بها، لتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي، والوقود البديل المستخدم في مصانع الأسمنت، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، وتوفير عملة صعبة تستخدم لاستيراد الأسمدة العضوية والوقود لعمل هذه المصانع.

الاستثمارات العامة الخضراء

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن المشروع يأتي في ضوء الاستثمارات الخضراء للدولة المصرية، مع حرص الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة في موازنة عام 2024/ 2025 لـ50% من إجمالي الاستثمارات العامة.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

الحد من التلوث

وأشار وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من التلوث، و إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

ولفت إلى أن مصنع «شبرامنت»، سيُقام على مساحة 17.8 فدان، بتكلفة 495 مليون جنيه، بما يعد نقلة حقيقية لتوطين تكنولوجيا إنشاء مصانع تدوير المخلفات في مصر، مشيرًا لاهتمام الدولة بنقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية في منظومة المخلفات البلدية الصلبة للمحافظات المصرية.

وأكد الوزير، حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة المخلفات، مع طرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا الصدد.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة الدورية لمستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض الواقع، وتوقع الوزير تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في المحافظات في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

مواجهة تراكم المخلفات

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الرئيس السيسي حريص على التغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة.

وقالت الوزيرة، إن المصنع الجديد سينفذ خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، بالتعاون بين وزارات الإنتاج الحربي، والبيئة، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظة الجيزة.