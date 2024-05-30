رئيس «الشيوخ» يناقش مع نظيره الأوزبكي آليات التفاعل بين اللجان البرلمانية

وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لمقابلة نظيره الأوزبكي، تنزيلا ناربابيفا.

واجتمع عبد الرازق مع نور الدين إسماعيلوف، رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وناقش مع تنزيلا ناربابيفا، رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي، آليات تفعيل عمل لجان الصداقة والتفاعل بين اللجان البرلمانية.

مذكرة تفاهم بين مجلسي الشيوخ

وتهدف الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون بين مصر وأوزبكستان، وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الشيوخ بالبلدين، لتطوير علاقات الصداقة والتفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووضع عبد الرازق إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للاستقلال بطشقند.