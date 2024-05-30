كاتب صحفي: مصر والصين على طريق ممتد من المصالح المشتركة

أكد الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني مدير تحرير الجمهورية، أنّ التاريخ المشترك الذي يجمع بين مصر والصين، ممتد منذ آلاف السنين، لافتًا إلى أنّنا أمام أقدم حضارتين الفرعونية والصينية، بينهم تعاون ملموس تجاريًا واقتصاديًا.

التاريخ المشترك بين مصر والصين

وعلى مستوى التاريخ الحديث بين القاهرة وبكين، أضاف عبدالغني، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية حور محمد عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر أول دولة عربية إفريقية تعترف بقيام الدولة الصينية التي كانت تقف مع جميع الحقوق العربية في مختلف القضايا.

وأوضح أنّه على مدار الـ10 سنوات الأخيرة ومع تولي الرئيس السيسي زمام القيادة، انتقلت العلاقة بين البلدين إلى مستوى آخر تعبر عنه مصطلح الشراكة الاستراتيجية، وتعبر عنه مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي العميق، مؤكدا أنّه على المستوى التاريخي والمعاصر، فهناك تعاون عميق بين الدولتين.

دور مصر في القضية الفسلطينية

وفيما يخص القضية الفلسطينية تابع الكاتب الصحفي: «إذا نظرنا للقضية سنجد أننا أمام معاناة إنسانية وحرب إبادة غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال، وإذا نظرنا إليها من زاوية سياسية، سنجد أن ما يحدث يشير إلى تحولات جذرية في المنطقة».

وأكد أن الرؤية المصرية في هذا الإطار، كانت موضوعية وبعدية النظر، حيث أشارت بشكل صريح منذ اللحظة الأولى للحرب، أنّه لا حل جذري للقضية الفلسطينية والوصول إلى منطقة السلام في الشرق الأوسط، دون إيجاد حل الدولتين على أرض الواقع وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.