«الجيل» يطلق برنامجا لتأهيل القيادات الشبابية للمحليات في الدقهلية

افتتح الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، فعاليات البرنامج الوطني لتأهيل القيادات الشبابية المحليات بمقر الحزب بالمنصورة بقاعة التدريب.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالاهتمام بتأهيل الكوادر الشبابية، والاستعداد للمشاركة في انتخابات المحليات المقبلة، مع الدفع بكوادر مؤهلة ومدربة في جميع أنحاء الجمهورية، في مختلف مستويات قيادات المجالس الشعبية المحلية بدايةً من المجلس الشعبي المحلي بالحي والقرية ثم المركز والمدينة ثم المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.

‏وشمل البرنامج محاضرات عن السمات الشخصية التي يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشعبي المحلي، والتعريف بقانون المحليات والتعديلات المقترحة عليه، ومحاضرات عن إدارة الاجتماعات الفعالة، وإدارة الحملات الانتخابية، والإعلام.

تأهيل القيادات الشبابية

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء الرفاعي أمين لجنة التدريب والتثقيف للحزب بمحافظة الدقهلية، والدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية والمستشار السياسي للحزب بمحافظة الدقهلية، والدكتور محمد العشري أستاذ إدارة الأعمال وأمين اللجنة الاقتصادية للحزب بمحافظة الدقهلية، والكابتن محمد سعد مدرب منتخب مصر وأمين لجنة الرياضة للحزب بالدقهلية.

خطة التدريب

وشهدت المحاضرة الافتتاحية، عرض خطة التدريب وتسليم الحقيبة التدريبية للمتدربين ويستمر البرنامج لمدة شهر ويهدف لتأهيل نحو 500 قيادة محلية بمحافظة الدقهلية.

وأشار «هجرس» إلى دعم أمانة الدقهلية الكامل للبرامج التدريبية التي تساعد على تأهيل وتدريب الشباب ودفعهم نحو المشاركة السياسية الصحيحة والصحية والتي تساعد على تنمية دور الشباب في المشاركة السياسية ويساعد في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة.