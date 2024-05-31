«الإفتاء» توضح الفرق بين عقيقة الولد والبنت (فيديو)

أكّد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الشريعة الإسلامية نصت على أن «الولد نعق عنه بشاتين أي خروفين أو جديين، بينما الفتاة نعق عنها بشاة واحدة».

هل عقيقة الولد تختلف عن عقيقة البنت؟

وأوضح «عبد السميع» ردًا على سؤال جاء نصه: «هل عقيقة الولد تختلف عن البنت أم لا؟ أنّ هذا الأمر في عقيقة الولد والبنت يكون على حسب القدرة.

عقيقة البنت

وأضاف في إجابته على تساؤل هل عقيقة الولد تختلف عن عقيقة البنت، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها في موقع «يوتيوب»، أنّ مذهب الشافعية رأوا أن من عجز عن الشاتين بالنسبة للولد، يجوز له بأن يذبح شاة واحدة، مستشهدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم، عق عن سيدنا الحسن بشاة واحدة.