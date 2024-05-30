حكومة سلوفينيا توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت حكومة سلوفينيا رسميًا تأييد اقتراح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساله إلى البرلمان السلوفيني للموافقة عليه، حسبما أكّدت وكالة «أسوشيتد برس».

3 دول تعترف بالدولة الفلسطينية

وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترفوا رسميًا بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك رغم رد فعل إسرائيل وغضبها من التحرك الأوروبي.

وقالت إسبانيا إن الاعتراف بدولة فلسطين ضروري لتحقيق السلام، مشيرة إلى أن القرار لم يتخذ ضد أي طرف وخاصة ضد إسرائيل.

النرويج تسلم وثيقة الاعتراف بفلسطين لمحمد مصطفى

وسلّمت النرويج، الأحد الماضي، وثيقة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في خطوتها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودخل الاعتراف حيز التنفيذ منذ يومين.