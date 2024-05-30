أول تعليق من وفاء الكيلاني حول أنباء انفصالها عن زوجها تيم حسن

حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني، على التعليق على الشائعات، التي انتشرت خلال الأيام الماضية، حول مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تزعم انفصالها عن زوجها تيم حسن.

وفاء الكيلاني تحسم جدل انفصالها عن زوجها تيم حسن

وقالت الكيلاني، في أحد اللقاءات التليفزيونية: «مفيش رد على الكلام ده، ربنا يخليهولي، ومايحرمنيش منه، وبإذن الله نفضل مكملين لاَخر العمر، أنا بحاول أرضيه بكل الطرق».

نجاح تيم حسن في رمضان 2024

وفي سياق آخر، حقق تيم حسن نجاحا كبيرا، مؤخرا، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «تاج» التي كانت تدور أحداثه حول قصة الملاكم تاج، والذي يمر بالعديد من الصعوبات والديون في حياته، ما يضطره للعودة والعمل مع فريق الملاكمة السابق الخاص به، والذي يعمل في الخفاء على مقاومة الاحتلال الفرنسي.

وشارك في بطولة العمل بسام كوسا، فايا يونان، جوزيف بو نصار، نورا رحال، كفاح الخوص، موفق الأحمد، إيهاب شعبان، سوسن أبو عفار، فرح الدبيات، أندرية سكاف، دوجانا عيسى.