عدة فنادق بالغردقة تحصد جائزة الأكثر مبيعا في السوق الصيني لعام 2023-2024

حصد عدد من فنادق ومنتجعات الغردقة علي جائزة أكثر الفنادق مبيعا في السوق الصيني لعام 2023-2024، وذلك في أكبر ورشة عمل سياحية بالصين على هامش فعاليات بورصة السياحة الصينية بعد منافسة قوية مع فنادق عالمية.

فنادق الغردقة

كشف كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة بمنطقة سهل حشيش جنوب المدينة السياحية حصدت جائزة أكثر المنتجعات المصرية مبيعا في السوق الصيني Top Producing Chains، وذلك في أكبر ورشة عمل سياحية بالصين برعاية كبرى شركات السياحة الالكترونية الصينية Trip.com - Ctrip، تزامنا مع مشاركتها الفعالة داخل بورصة السياحة الصينية ITB China 2024.

بورصة السياحة الصينية

ومن جهته، أشاد محمد عيد سليمان، مدير التسويق لفنادق الغردقة، بمشاركة الغردقة هذا العام في بورصة السياحة الصينية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، وذلك بهدف البحث عن تنمية الأسواق الجديدة والواعدة كالسوق الصيني.

ولفت إلى تحقيق مردود سياحي عظيم وأرقام كبيرة بنهاية العام الماضي، ومع بداية العام الحالي على الغردقة.