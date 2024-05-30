«الشباب والرياضة» تقيم ملتقى توظيف بالبحيرة.. اعرف الموعد وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وظائف خالية بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال عقد ملتقى توظيف بمركز شباب بلقطر الشرقية، التابع لإدارة أبو حمص بالبحيرة، لشركات القطاع الخاص.

تفاصيل ملتقى توظيف البحيرة

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن مشاركة عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص في الملتقى التوظيفي، لتسهيل البحث عن وظائف في مجالات متنوعة، حيث يمكن للباحثين عن فرص عمل، التقدم لأكثر من وظيفة في كذا شركة باليوم ذاته.

كيفية التقديم على الوظائف؟

للتقديم في ملتقى التوظيف، يمكن الدخول على هذا الرابط من خلال الضغط هنـــــــــــا.

موعد إقامة ملتقى التوظيف

حول موعد ملتقى التوظيف، أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن ملتقى التوظيف يقام يوم الاثنين 3 يونيو 2024 من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساء.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أقامت وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف مصر، بمشاركة 37 شركة، لتوفير 7 آلاف وظيفة متنوعة في مجالات متعددة، وبلغ عدد المتقدمين للوظائف، بحسب تقديرات الوزارة 2060 شباب، وهو ما دفع الوزارة، لإقامة العديد من ملتقيات التوظيف لتلبية احتياجات الشباب.