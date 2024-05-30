«لو فقدت الشغف».. 6 نصائح مهمة لاستعادة طاقتك ونشاطك في العمل

من آن لآخر يُصاب بعض الأشخاص بنوبات من فقدان الشغف والطاقة والرغبة في العمل أو الإنجاز، ما يؤثر بالسلب على حياتهم العملية ومستقبلهم، ولا يقتصر ثِقل وطأة هذه النوبات على التقصير في العمل، بل يؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية والمزاجية للشخص، وتتوتر علاقاته مع مَن حوله سواء أسرته أو أصدقائه أو زملائه في العمل.

تجيب السطور التالية على سؤال يدور في ذهب العديد من الأشخاص حول كيفية تجديد الشغف مرة أخرى تجاه العمل، والخروج من «الدائرة المُظلمة».

6 نصائح مهمة لاستعادة طاقتك ونشاطك في العمل

حسب ما ورد على موقع «tips-and-tricks»، فإن هناك بعض الحيل التي يمكن من خلالها الخروج من دائرة فقدان الشغف والطاقة، والانطلاق نحو العمل والإنجاز مدفوعًا بالأحلام والطموحات، ومنها:

1. الاهتمام بالنظام الغذائي

بدلًا من الوجبات السريعة الغنية بالسكر والدهون، اختر وجبات خفيفة غنية بالبروتين والألياف مثل الفواكه، المكسرات، الزبادي، أو الخضراوات مع الحمص.

اشرب الكثير من الماء؛ إذ إن الجفاف أحد أسباب الشعور بالتعب.

تأكد من شرب الماء بانتظام طوال اليوم للحفاظ على رطوبة جسمك.

قلل من الكافيين؛ فبينما قد يمنحك الكافيين دفعة قصيرة من الطاقة، إلا أنه قد يؤدي إلى الشعور بالتعب على المدى الطويل.

قلل من شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية، خاصة في فترة ما بعد الظهر.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

خصص بعض الوقت للنشاط البدني خلال يومك، حتى لو كان مجرد المشي السريع لمدة 10 دقائق؛ إذ إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحسن من مستويات طاقتك وتقلل من التوتر.

مارس بعض تمارين الإطالة في مكان العمل، من خلال أخذ فترات راحة قصيرة كل ساعة لتحريك جسمك وتمديد عضلاتك.

3. الحصول على قسط كافي من النوم

النوم الجيد ضروري لصحة الجسم والعقل؛ لذا تأكد من حصولك على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

حافظ على روتين منتظم للنوم، وحاول أن تنام وتستيقظ في الوقت نفسه كل يوم، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة.

4. تنظيم الوقت ومساحة العمل

حدد أولويات مهامك وقسمها إلى خطوات أصغر.

كل ساعة أو ساعتين، خذ بضع دقائق للابتعاد عن مكتبك وتمشى أو قم ببعض تمارين الإطالة.

حافظ على مساحة عملك منظمة؛ إذ إن بيئة العمل الفوضوية قد تشتت انتباهك وتُشعرك بالإرهاق.

5. قلل من التوتر

مارس تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا، التأمل، أو التنفس العميق.

خصص بعض الوقت لنفسك وخذ بضع دقائق كل يوم لممارسة نشاط ترفيهي تستمتع به.

إذا كنت تشعر بالإرهاق، تحدث إلى صديق، أحد أفراد العائلة، أو معالج.

6. اعتني بصحتك العقلية