انطلاق معسكر سيوة لـ«الشباب والرياضة».. استمتع بالمصيف واكسب جائزة مالية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة معسكر «يلا كامب» في مدينة سيوة بمحافظة مطروح خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2024 المقبل، وذلك للاستماع بأجواء المدينة الساحرة وقضاء وقت ممتع في أجمل شواطئ البحر المتوسط، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن معسكر سيوة، يتيح لعشاق الطبيعة والرياضة فرصة لا تفوت للاستمتاع بطبيعة مدينة سيوة الساحرة والمشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية المتنوعة، حيث يتضمن البرنامج العديد من الفعاليات المثيرة، والتي تشمل البرنامج التالي:

البرنامج الترفيهي لمعسكر سيوة

- مشاهدة غروب الشمس من أكثر من موقع في المدينة.

- تنظيم رحلة سفاري مغامرة في صحراء سيوة.

- زيارة قلعة شالي.

- زيارة البيت السيوي وحبل الموتي.

- معبد الإسكندر.

- عين كليوباترا وبحيرات الملح.

البرناج الترفيهي لمعسكر سيوة

وبالإضافة للبرنامج الترفيهي، يوجد برنامج رياضي، حيث يتمكن المشاركون في معسكر الشباب والرياضة بواحة سيوة من ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية التالية والفوز بجوائز مالية:

- الكرة الطائرة الشاطئية.

- الألعاب المضرب.

- رماية الهواء المضغوط.

- التمارين البدنية.

- الكروس فيت.

- الرياضات الترفيهية.

شروط التقديم في المعسكر

وأوضحت الوزارة أن المعسكر مفتوح لمجموعات تتراوح من 30 إلى 50 فردًا، وذلك لضمان الراحة والاستمتاع والخصوصية للمشاركين.

- تبلغ قيمة الاشتراك 2400 جنيه للفرد، وتشمل الوجبات ومياه الشرب واستخراج جميع التصاريح اللازمة طوال مدة المغامرة، ولا يشمل هذا السعر رحلة السفاري.

- للحجز والاستفسارات، يمكن التواصل عبر الأرقام التالية: 01221184482 «موبايل» أو 01115535566 «واتس آب».