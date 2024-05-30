رئيس «الطوارئ» برفح الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المدنيين (فيديو)

قال الدكتور مروان الهمص، رئيس لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية، إن الوضع من شمال قطاع غزة إلى جنوبه كارثي جدًا، مشيرًا إلى أن كل الخدمات الصحية ومستشفيات الصحة قد خرجت عن الخدمة.

الاحتلال الإسرائيلي يوسع في اجتياحه لرفح الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المٌذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه فيما يتعلق بمدينة رفح الفلسطينية، فإن الاحتلال الإسرائيلي الآن يوسع في اجتياحه لمدينة رفح الفلسطينية، كما أنه بدأ في اجتياح المنطقة الشرقية إلى وسط البلد وجنوب مدينة رفح الفلسطينية.

أعداد الشهداء تزيد عن 20 شهيدًا

وتابع: «الآن في غرب مدينة رفح الفلسطينية يقصف قصفًا شبه عشوائي، حيث دائمًا يستهدف المدنيين، والمنطقة التي قال الاحتلال الإسرائيلي إنها آمنة، فإن اليوم والأمس قصف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في خيامهم، وأمس سقط 25 شهيدًا، واليوم أعداد الشهداء تزيد عن 20 شهيدًا، وذلك قبل أن ندخل وقت الليل وهو الوقت الذى يتعمد فيه الاحتلال عندما يرقد الناس اللي خيامهم ثم يبدأ بقصف هؤلاء المدنيين الآمنيين».

وأكمل: «كل المستشفيات في شرق ووسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية قد خرجت عن الخدمة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لها وهذه المراكز الطبية وإطلاق النار على المرتادين لهذه المستشفيات، وتعمد الاحتلال الإسرائيلي إخراج كل سكان مدينة رفح من أماكن سكنهم إلى أماكن النزوح».