صافينار تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بالتسمم

طمأنت الراقصة صافينار جمهورها عن حالتها الصحية، بعد إصابتها بالتسمم، ونقلها هي وأسرتها إلى المستشفى.

وقالت «صافينار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تناولت من مطعم سمك مشهور في شرم الشيخ بأكل منه دائما وجبة سمك أنا والعائلة كلنا أصبنا بالتسمم والحمدلله عدت على خير، النهاردى كلنا بخير وأحسن».

وأضافت: «شكرا لكل من اهتم وسأل عني بعد نشر صورتي في المستشفى، سواء إعلام، أو جمهور، أو أصدقاء داخل الوسط».

تعرض صافينار لأزمة صحية

وأعلنت صافينار أمس عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، تعرضها لأزمة صحية مُفاجأة، إذ نشرت صورة لها من داخل المستشفى وهي تتلقى محاليل طبية».

الراقصة صافينار مواليد ديسمبر 1983، بدأت حياتها الفنية كراقصة باليه، ثم اتجهت بعد ذلك إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، ثم اتجهت للتمثيل وكان أول عمل فني هو فيلم «القشاش»، عام 2013، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج إسماعيل فاروق.