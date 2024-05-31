«الأمم المتحدة»: فرار 114 مليون شخص من منازلهم بسبب الحرب والعنف والاضطهاد

أكد فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم، بسبب الحرب والعنف والاضطهاد، بلغ 114 مليون في آخر إحصاء لدى الأمم المتحدة، وذلك وفق خبر أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار، إلى أنه لقد فات الأوان بالنسبة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين قُتلوا في غزة، لكن لم يفت الأوان بعد محاولة إنقاذ ملايين آخرين من ويلات الحروب.