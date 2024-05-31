دانا حلبي عن ارتباطها بمحمد رجب: «حياتي الشخصية خط أحمر»

كشفت الفنانة اللبنانية، دانا حلبي، في تصريحات تلفزيونية حقيقة ارتباطها بالفنان محمد رجب، بعد ظهورهما سويا في عدد من المناسبات العامة.

حقيقة ارتباط دانا حلبي بالفنان محمد رجب

وقالت دانا حلبي، إن الشائعات تطاردها منذ دخولها الوسط الفني ولا تحب الرد عليها، مؤكدة أنها تقدر وتحترم محمد رجب حيث أنها عملت معاه آخر أعمالها الدرامية، لكن حياتها الشخصية خط أحمر، مؤكدة أنها لن تنفي أو تثبت شائعة «الموضوع ده مش عايزه أتكلم فيه».

دانا حلبي تنشر صورة تجمعها بمحمد رجب

ونشرت دانا حلبي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جمعتها بالفنان محمد رجب وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا أغلي الناس»، مدعومة بـ«إيموشن» قلب وعين زرقا، على نغمات أغنية كل سنة وأنت طيب للفنان تامر حسني.