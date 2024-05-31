سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-5-2024

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الإماراتية في بنك مصر 12.88 جنيه للبيع، و12.87 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقاً لآخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري 12.88 جنيه للبيع، و12.87 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك مصر 12.88 جنيه للبيع، و12.87 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية 12.88 جنيه للبيع، و12.84 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وأيضاً سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك القاهرة، 12.88 جنيه للبيع، و12.87 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك قناة السويس، 12.88جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.