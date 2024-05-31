«الغرف السياحية»: إشغالات مطاعم القاهرة ستصل لـ95% بالنصف الثاني من يوليو

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى ستصل إلى أكثر من 95% بداية من النصف الثاني من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن السبب يرجع لقدوم أعداد كبيرة من السياح العرب إلى مصر لقضاء إجازات الصيف بعد انتهاء الموسم الدراسى في دولهم، موضحا أن مؤشرات الحجوزات العربية للمقصد السياحي المصري خلال الشهر المقبل جيدة جدا حتى الآن.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة يزيد نسبة نسب إقبال المصريين على الذهاب إلى المطاعم السياحية

وأضاف لـ«الوطن» أن انتهاء امتحانات الثانوية العامة بمصر يوليو المقبل ستسهم في زيادة نسب إقبال المصريين على الذهاب إلى المطاعم السياحية لقضاء فترة الإجازة، ولاسيما الموجودة بالقاهرة والإسكندرية والعلمين وشرم الشيخ والغردقة، موضحا أن الموسم السياحي الصيفي 2024 سيشهد انتعاشة بإشغالات كافة المنشآت السياحية.

نسب إشغال المطاعم خلال مايو 2024

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية بالقاهرة الكبرى خلال شهر مايو الجاري بلغت نحو 60%، موضحا أن نسب الإشغال بالمطاعم سترتفع تدريجيا إلى أن تصل إلى الذروة خلال شهري يوليو وأغسطس 2024.