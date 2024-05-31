لو مأجر شقة 59 سنة.. إجراء مهم يمنع مالك العقار الجديد من طردك

أثيرت إشكاليات عديدة، حول الإيجار القديم طويل المدة، الذي تصل مدته إلى 59 عاما، ولعل أبرزها محاولة المالك طرد المستأجر، ومحاولة الأخير البقاء مدى الحياة، لذا نوضح كيف يحمي المستأجر نفسه في حال رغبة المالك طرده من العين المؤجرة، من خلال إجراء بسيط في الشهر العقاري.

حيلة بطلان عقد الإيجار القديم

يقول محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي، إن عقد الإيجار القديم قبل عام 1996، كان يعطي الحق للمستأجر بأن يؤجر الشقة مدى الحياة ويورثها من بعده للأبناء بنفس القيمة الإيجارية، بمعنى أن السعر لا يتغير إطلاقا، لكن مع تغير الأسعار اتجه بعض أصحاب العقارات إلى إخلاء السكان أصحاب الإيجارات القديمة لتأجيرها بقيمة أعلى، ومن أبرز هذه الحيل بيع العقار لشخص آخر.

تسجيل العقد في مواجهة المالك الجديد

يضيف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لتفادي مثل هذه الحيلة، يمكن أن يقوم المستأجر بتسجيل العقد في الشهر العقاري، نظراً لانه في حالة زيادة عقد الإيجار عن 9 سنوات، يجب تسجيله في الشهر العقاري، حتى يكون حجة على أي مشتري جديد للعقار، وفقاً لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري، التي تضمنت «بأنه يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين، في حالة عدم تسجيل عقد إيجارهم».