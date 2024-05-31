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إجراء القرعة الرابعة لحائزي أراضي جمعية «الأمل» في العبور الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:28 ص | الجمعة 31 مايو 2024
قرعة الأراضي في العبور الجديدة

قرعة الأراضي في العبور الجديدة

عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، القرعة العلنية اليدوية الرابعة لحائزي ‏قطع الأراضي الذين تمت الموافقة على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم بنطاق جمعية الأمل سابقاً، وقاموا بالالتزام بالسداد حتى 2024/4/24 بعدد 414 ‏مواطنا.

القرعة العلنية لتسكين قطع الأراضي حتى 500 متر

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتسكين قطع أراض بشرائح مساحات ( 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2 )، بحضور لفيف من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومستشاري مجلس الدولة، تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وعقب إجراء القرعة، أشاد المواطنون بحسن التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث تم إعلان النتيجة كما تم تسليم إخطار التخصيص للمواطنين في نفس الوقت.

تسليم إخطار التخصيص للمواطنين

وهنأ الدكتور أحمد إسماعيل، والعاملون بالجهاز، المواطنين الفائزين في القرعة العلنية الرابعة، وشكرهم على حسن تعاونهم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.