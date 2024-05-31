«آمنة»: تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمحليات

أصدرت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بالحصاد الأسبوعي في نسخته الـ88 حول أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الفترة من 25 حتى 31 مايو الجاري.

4 دورات تدريبية

أكد «آمنة» أنّ مركز التنمية المحلية بسقارة يعمل على رفع كفاءة العاملين بالمحليات في الأسبوع السابع والثلاثين من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، إذ ينفذ 4 دورات تدريبية، منها دورة «تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات والفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات»، ودورة «تصميم الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج»، ودورة «تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية».

ختام فعاليات الخطة التدريبية

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بختام فعاليات الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023- 2024، وجرى تسليم شهادات ختام الدورات لـ87 متدربًا من جميع المحافظات اجتازوا 3 دورات تدريبية، إضافة إلى عقد الأسبوع الثاني من دورة «اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة»، مشيرًا إلى استمرار دورة «تصميم الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج».

مصنع تدوير المخلفات الصلبة

وقع وزير التنمية المحلية، على عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية بالمحافظات.