باحثة بالشأن الروسي: قرار سماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام أسلحتها خطير

وصفت الدكتورة علا شحود، الباحثة والخبيرة في الشأن الروسي، سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية للهجوم على روسيا بالخطيرة، مشيرة أنها تزيد من توتر الوضع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والغرب.

لا تفتح باب المواجهة المفتوحة بينهم

وقال «شحود»، لـ«الوطن»، إنّ هذه الخطوة لا تفتح مجالا للمواجهة المفتوحة بين روسيا والغرب، لأنّه رغم خطورة الموقف استخلص الجانبان درساً مفاده أن كلاهما لهما خطوط حمراء لا ينبغي على أحدهما تجاوزها.

وتوقعت حشود أن هذه الأسلحة في بعض الاشتباكات الحدودية دون أن تشن أوكرانيا حربا واسعة النطاق في العمق الروسي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن استسلم للضغوط الدولية للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية بعد أن قال رئيس حلف شمال الأطلسي إنه حان الوقت لإلغاء الحظر.

واشنطن منحت كييف الإذن باستخدام أسلحتها

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن الولايات المتحدة منحت كييف الإذن باستخدام أسلحتها لضرب روسيا لغرض محدود هو الدفاع عن خاركيف، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وأصر المسؤولون الذين لم تذكر أسماؤهم على أن السياسة الأمريكية التي تمنع أوكرانيا من استخدام الصواريخ طويلة المدى التي قدمتها أمريكا لضرب روسيا لم تتغير.

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة بوليتيكو إن الرئيس الأمريكي وجه فريقه مؤخرًا للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة الأمريكية لأغراض مكافحة النيران في خاركيف حتى تتمكن أوكرانيا من الرد على القوات الروسية التي تضربها أو تستعد لضربها.

فرنسا وألمانيا قرروا تخفيف قواعدهما في استخدام السلاح

يأتي ذلك بعد أن قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن الوقت قد حان لرفع القيود، بعد أن أشارت فرنسا وألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تخفيف قواعدهما.