«الاستشعار من البعد» تنظم حفلا لتكريم الفائزين بجوائز التميز العلمي

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد، حفلًا لتوزيع جوائزها السنوية للتميز في البحث العلمي لعام 2023-2024، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتورة إلهام علي أستاذة البيئة البحرية والساحلية ومُنسقة الجائزة ورؤساء الشُعب والأقسام بالهيئة.

تكريم الفائزين بجوائز أفضل رسالة ماجستير

وكرّم الدكتور إسلام أبوالمجد، الفائزين بجوائز أفضل «رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه، بحث علمي منشور»، وذلك بعد تقييم لجنة التحكيم للأوراق البحثية المُقدمة والعروض التقديمية الجذابة للمُرشحين بدقة، مع الالتزام بمعايير علمية صارمة تشمل أصالة البحث، ووضوح المنهجية، وأهمية النتائج، والمُساهمة الكبيرة في البحوث العلمية ذات الصلة.

جائزة أفضل رسالة دكتوراه

وحصلت الدكتورة أميرة صبحي على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، وفاز أحمد محمد السيد بجائزة أفضل رساله ماجستير، وحصل الدكتور محمد حجاج على المركز الأول بجائزة أفضل بحث، وحصل على المركز الثاني لأفضل بحث الدكتور عبدالرؤوف مسعود.

وأثنى الحضور على التنظيم الجيد لحفل التكريم، كما أعربوا عن وجهوا الشكر لجميع المشرفين على رسائل الدكتوراه والماجستير، مؤكدين أهمية توجيهاتهم وإرشادهم/ كما تم تكريم مسؤولي وأعضاء مشروع NEXSat القمر الصناعي التجريبي، وهم الدكتور علاء سعد مدير المشروع، والدكتور محمد يحيى إدريسي مهندس النظام، والدكتور سيد عبده مدير المحطة.