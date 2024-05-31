1.4 مليون جنيه إيرادات 6 أفلام في السينما خلال يوم واحد

بلغ إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة حاليا بالسينما في شباك التذاكر، أمس الخميس، نحو مليون و416 ألف جنيه، حيث يعرض 6 أفلام في الوقت الحالي وتتنوع ما بين الكوميدي والأكشن والفنتازيا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

جاء في المركز الأول فيلم السرب، بإيرادات 646 ألف جنيه، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم وصبا مبارك ومحمد ممدوح وآسر ياسين ومصطفى فهمي ومحمود عبدالمغني وأحمد حاتم.

المركز الثاني والثالث

جاء فيلم شقو في المركز الثاني، حيث حقق إيرادات تقدر بنحو 355 ألف جنيه، بطولة عمرو يوسف، يسرا، أمينة خليل، دينا الشربيني، محمد ممدوح، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وفي المركز الثالث جاء فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بإيرادات 337 ألف جنيه، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد والطفل جان رامز.

المركز الرابع والخامس

وفي المركزين الرابع والخامس، جاء فيلم بنقدر ظروفك بإيرادات 33 ألف جنيه، بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم، وفيلم تاني تاني بإيرادات 21 ألفا و882 جنيها، بطولة أحمد آدم وغادة عبدالرازق.

المركز الأخير

وفي المركز السادس والأخير، جاء فيلم عالماشي بطولة علي ربيع وآية سماحة وكريم فهمي وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وعبدالله مشرف، بإيرادات تقدر بـ21 ألفا و357 جنيها.