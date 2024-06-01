 لو مأجر شقة.. إجراء مهم يمنع مالك العقار الجديد من طردك

تعج المحاكم المدنية بدعاوى الطرد، بسبب الخلافات بين المالك والمستأجر والتي تكون في الغالب على قيمة الأجرة أو مخالفة النظام العام والآداب العامة في العين المؤجرة، ويمكن للمالك أن يتبع حيلا كثيرة لطرد المستأجر من الشقة ومن أهمها بيع العقار لشخص آخر، ونشرح لكم من خلال خبير قانوني الطريقة الصحيحة حال قيام المالك ببيع العقار.

إثبات التاريخ

قال محمود جمال المحامي، إنه يجب على كل من استأجر عقار مدته لا تزيد عن 9 سنوات أن يقوم بإثبات التاريخ على عقد الإيجار في الشهر العقاري، حتى يتجنب تلاعب المالك لاحقاً إذا باع لمالك جديد وذلك وفقاً لمادة 604 مدني والتي تنص على: إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية".

طريقة إثبات التاريخ في الشهر العقاري

وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن إثبات التاريخ لا يستغرق أكثر من نصف ساعة في وذلك بتقديم طلب للموظف المختص في الشهر العقاري ودفع الرسوم الخاصة بالتصرف، ومن ثم يتم مهر عقد الإيجار بختم النسر ويثبت في السجلات الرسمية للشهر العقاري التابع له العقار والذي يتضمن بداية ونهاية مدة الإيجار.