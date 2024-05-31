«صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى 

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم، بمكتب وكيل الوزارة، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطة العمل ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في حضور مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات «المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والمتابعة، والمراجعة الداخلية والحوكمة»، ومسؤولة التطعيمات، ومراقب أول المديرية ومراقب أول الأغذية، ومديرة مكتب وكيل الوزارة، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق.

خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية

تناول الاجتماع، مناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال عطلة عيد الأضحى، التي تتضمن محاور وآليات تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، وتأكيد جودة الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العطلة، وتوفير التجهيزات اللازمة لأقسام الطوارئ، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، وتعزيز القوى البشرية خلال فترة النوبتجيات والسهر، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر مخزون السولار وكفاءة عمل المولدات الكهربائية، كما جرى مناقشة احتياجات المستشفيات من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

تفعيل عيادات طب الأسنان

كما وجه وكيل وزارة الصحة مدير ادارة المستشفيات بالتأكيد على متابعة تواجد مدير مناوب علي مدار الساعة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية، كما شدد علي المرور المكثف على مختلف الأقسام، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي انتظام سير العمل، مشدداً على النظافة العامة للمستشفيات، والتأكد من انتظام جلسات الغسيل الكلوي، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، مع تفعيل الصيدلة الإكلينيكية بكل الأقسام الطبية، للتخفيف من معاناتهم وآلام المرضى، ولترشيد استهلاك الأدوية خاصة المضادات الحيوية، مع تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وسرعة إرسال المطالبات المالية الخاصة بها للوزارة، مع تفعيل عيادات طب الأسنان خلال عطلة العيد، ومتابعة تطبيق كافة إجراءات ومعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

وشدد على أهمية عمل الوحدات الصحية بكامل طاقتها، وإعلان مواعيد جلسات التطعيمات الروتينية على الصفحات الرسمية للإدارات الصحية، واستمرار فتح منافذ صرف الألبان خلال عطلة عيد الأضحى، وكذلك استمرار تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج، وخدمات المبادرات الرئاسية الأخرى، ومراكز الإحالة الخاصة بها.