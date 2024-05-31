760 حاجا بريا يغادرون ميناء نويبع البحري اليوم

غادر ميناء نويبع اليوم، العبارة آيلة، وعلى متنها 760 حاجا و19 أتوبيس حج، وبذلك يصل إجمالي عدد حجاج البر المغادرين للميناء 1169 حاجا و29 باص حج منذ بدء الموسم، من خلال تيسير رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وكوين نفرتيتي لنقل حجاج بيت الله الحرام من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، بالتنسيق الكامل مع الجانب الأردني لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج، كما يتم التنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور والتعاون بين أعضاء المجتمع المينائي، لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العوائق وتزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج، وعدد من الكراسي المتحركة لكبار السن، والإسعافات الطبية.

تذليل الصعوبات أمام الحجاج

ووجه اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، بالتنسيق بين غرفة عمليات الميناء ومركز العمليات الرئيسي بالهيئة للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العرب.

الالتزام بمواعيد الحجز

وشدد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة الالتزام بمواعيد الحجز «سفر - وصول»، وحل أي مشكلات خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن، لضمان سلامة وصولهم للميناء حتى ركوب العبارات الخاصة بهم، مع ضرورة تواجد 2 سائق لكل باص، وعلى كل حاج أن يتواجد معه جواز السفر وبداخله تذكرة السفر شاملة كل بياناته دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.