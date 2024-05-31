كل ما تريد معرفته عن معرض صنع في دمياط.. يدعم منتجي الأثاث المصريين

افتتح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، رفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الخميس، الدورة 22 من معرض صنع في دمياط، في أرض المعارض بمنطقة مدينة نصر، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته بشأن المعرض.

8 معلومات عن معرض صنع في دمياط

- المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتعاون مع محافظة دمياط.

- مُخصص لمنتجات الأثاث المختلفة.

- يُقام معرض «صُنع في دمياط» داخل قاعة مشروعات مصر بأرض المعارض في محافظة القاهرة.

- يُقام المعرض في الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 8 يونيو المقبل.

- تعد الدورة الحالية من معرض «صنع في دمياط» رقم 22.

دعم صناع الأثاث المصريين

- تم افتتاح المعرض أمس، من جانب كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأيضاً الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

- يهدف معرض «صنع في دمياط» إلى دعم صناع الأثاث المصريين، إلى جانب مساعدتهم بشأن تسويق منتجاتهم، إذ تجمع تلك المنتجات بين الجودة عالية والأسعار التنافسية.

- معرض «صنع في دمياط» وصل إلى إجمالي مبيعات 270 مليون جنيه منذ انطلاقه من خلال مشاركة مئات العارضين.